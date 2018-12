Başkan Gürkan'dan, otobüs şoförlerine yaret

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği'ni ziyaret etti.Gürkan, Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği'nde soför esnafının sorunlarını dinledi. Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Ali Acun, halk otobüsleri derneği olarak sonuna kadar başkan Gürkan'ın yanında olduklarını söyledi. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce'de, "Selahattin başkanımız her zaman şoför esnafımızı yanında olan hiç bir zaman bizi yalnız bırakmayan, sahada bizlere büyük manevi ve maddi destek olan, çalışmaları noktasında yanımızda olmuştur. Özellikle şoför esnafımızın gerek halk otobüsü, gerek servisçi, gerek minibüsçü esnafımızın 15 Temmuz'daki yapmış olduğu gayretli ve başarılı mücadelede Cumhurbaşkanımızın adına odamıza gelerek tüm esnafımıza teşekkür eden Selahattin başkanımızdır. Cumhurbaşkanımızın katıldığı miting alanına ücretsiz taşıdığımız yolculardan dolayı, yapmış olduğumuz sosyal çalışmalarımızdan dolayı esnafa ilk teşekkür eden her zaman yine Selahattin başkanımız olmuştur. Bu noktada başkanımız her zaman şoför esnafımızın yanında olarak sorunların çözüm noktasında Battalgazi Belediyemizin ilgi alanında olmadığı halde Minibüs Terminalimizi restore ederek Türkiye'mize, Malatya'mıza örnek bir çalışma yapılmıştır. Beraberinde ise o bölgedeki tüm dükkânların restoresi başlamıştır. Şuan başkanımıza çok büyük teşekkür ve teveccüh vardır. Bu noktada Büyükşehir Belediye başkanımızın adaylık noktasında da dün olduğu gibi bugünde biz tüm şoför esnafları olarak açık ve açık Selahattin başkanımızın yanında olacağımızı destek vereceğimizi buradan kamuoyu ile ilan ediyoruz" dedi.Başkan Gürkan ise, bugün kendileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydederek şunları dedi:

"Şoför camiasını yakından biliyorum, çalışma koşullarının zorluklarını yakinen bilen biriyim. Bunun yanında da şoför esnafının hakikaten toplumun her kesiminin ve her kesitin derdini, sıkıntısını bilen, dinleyen ve şehrin her tarafını görüp gözeten, tabiri caizse şehrin beş duyu organı olan şoför esnafımızdır. Bu anlamda şoför esnafımızın bilgileri, görgüleri, fikirleri, düşünceleri bizim için önemlidir. Yol haritamızın oluşmasında ve yön pusulamızın oluşmasında şoför esnafımızın bilgilerine ihtiyaç duyduk, bugün de duyuyoruz, dünde duyduk, yarında duyacağız. Sizden istirhamım o dur ki önümüzdeki süreç içerisinde en önemli probleminin sosyal entegrasyon anlamındaki problem olduğunu, toplumun birbirileriyle kaynaşması, birlik beraberlik içerisinde ortak payda Malatya paydası üzerinde ve Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında neler yapabiliyoruz, bu gayret ve çaba içerisinde olacağız. Herkesi kucaklayabilecek bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. "

FOTOĞRAFLI