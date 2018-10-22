Başkan Gürkan'dan istişareler

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Semerkand Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Birgin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile istişare kapsamında Semerkand Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Birgin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş'ün de yer aldığı istişare toplantısında konuşan Semerkand Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Birgin, Başkan Gürkan'ın şehre kazandırdığı hizmetleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Saygıdeğer başkanım Selahattin Gürkan bugün Semerkand Vakfımızı ve Malatya gönül dostu kardeşlerimizi ziyaretlerinden dolayı kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Semerkand Vakfı olarak Türkiye ve dünyadaki değişik ülkelerde Malatya'mızda da gönüllü kardeşlerimizle birlikte toplum yararına faydalı faaliyetlerimizi sürdürme noktasında gayret ve çaba içerisindeyiz. Sayın başkanımızın belediyecilik anlamında ilçemize ve şehrimize kazandırmış olduğu güzel ve faydalı projeleri yakından takip ediyoruz. Bunu oldukça önemsiyoruz. Bunun yanı sıra Selahattin başkanımın yerel yönetimler anlamında hem STK'ların yanı sıra özellikle tüm toplumu kucaklayıcı bir politika izlemesi de gerçekten önemsiyoruz ve değerli buluyoruz. Bundan dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan da, katılımcı belediyecilik ilkesi gereği sivil toplum kuruluşları ile istişareye büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Semerkand bizim ruhumuzu beslediği diyarlardır. Buhara, Semerkand buralar milletimizin feyiz aldığı, ilim irfan yuvalarının Anadolu’muzun değişik yerlerine gelerek Anadolu’nun anayurt yapılmasında en temel unsurlardır. Güzel bir isim almıştır. Seamerkand Vakfı'nın da Malatya'daki çalışmalarında gerek kermesler olsun, gerek Çanakkale'ye düzenlemiş olduğu geziler olsun, gerek yapmış oldukları aşure etkinlikleri olsun, hakikaten takdire şayan. Yardım ettikleri fakir, fukara ve öğrenciler olsun, aynı zamanda dernekleşme süreci içerisinde kendilerinin de ifade ettikleri gibi sadece bir gurubu alıp onunla mütenasip bir yol izlemek yerine herkesi kucaklayan Semerkand Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip eden herkes bilir ki Semerkand Vakfı kucaklayıcıdır. Mevlana ruhuna, Bektaşi ruhuna, Yunus ruhuna sahip gönül kırmama esasına dayalı bir felsefeyi benimsemişlerdir. Biz gönüller yıkmaya değil gönüller yapmaya geldik. Vakfımızın da bu konuda güzel çalışmaları var. Biz de yerel yöneticiler olarak bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi Katılımcı Belediyecilik ilkesidir. Bu ilkenin temel esası da şehrin değerleriyle yönetilmesi temelini esas alır. Bu demektir ki sivil toplum örgütleri olsun, kanaat ve yerel önderleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalarımız olsun ve diğer sosyal taraflarla şehrin ortak değerlerini ortak payda yaparak şehri ileri bir vizyona taşımak, mazisine layık istikbale taşımak noktasında el birliğiyle gayret ediyoruz. Zaman zaman belediyemize davet ettiğimizde, gerek istişareler noktasında, gerek yeni yol haritamızın oluşturulması noktasında Semerkand Vakfı da düşüncelerine önem verdiğimiz ve itibar ettiğimiz vakıflarımızdan bir tanesidir" şeklinde konuştu.

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