Başkan Gürkan'dan başsağlığı mesajı

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 yıl önce vefat eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 40 yıl önce evine gönderilen bombalı paketle hayatını kaybeden Malatya eski milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan, bugün bir Malatyalı olarak herkesin onur ve gurur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın vefatının 25'inci yıldönümü olduğunu belirterek, "Merhum Özal, Türkiye'yi dünya ülkeleri ile bütünleştiren, yenidünya düzeni içerisinde yerini almasını sağlayan özellikli bir liderdi. Merhum Özal döneminde ülkemizi bir uçtan bir uca her alanda saran hizmet ağı, Türkiye'ye hizmette çağ atlatmıştır. Hizmetleriyle milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan merhum Özal'ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine kazandırdığı yeni vizyon herkese ışık olmuştur. Her yönüyle farklı bir lider olan Merhum Turgut Özal'ı vefatının 25'inci yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nun vefatının 40'ncı yıldönümü dolayısıyla da Başkan Gürkan bundan 40 yıl önce gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damgasını vurmuş bir siyasetçi olduğunu kaydederek "Merhum Hamit Fendoğlu'nu vefatının 40'ıncı yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

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