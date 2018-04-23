Başkan Gürkan, çalışmaları inceledi

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sarıcıoğlu Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıcıoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit taş, bordür, asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 20 sokakta devam eden çalışmaları yerinde görüp inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alt yapısı tamamlanan sokaklarda çalışmaya Başlayan Fen İşleri Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıcıoğlu Mahallesi'nin daha modern ve yaşanabilir bir mahalle olacağını ifade etti. Belediye olarak çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğünü ifade eden Başkan Gürkan, "Bugün Sarıcıoğlu mahallesindeyiz. Yaklaşık 20 sokakta Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Görüldüğü gibi gerek bordür, gerek kaldırım, gerek asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları Alt Yapı Koordinasyon merkezi ile birlikte hareket edilerek gerek TEDAŞ'ın, gerek Doğalgaz'ın gerek MASKİ ve diğer alt yapı birimlerinin de eşgüdümlü bir şekilde çalışmasıyla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Artık son aşamaya gelindi. Bu yirmi sokağın büyük ekseriyeti asfaltlanıp, kilit taşları ve bordür çalışmaları yapıldı. Doğalgaz Bacaları ve Elektrik ile ilgili çalışmaları bitirildi. Bu çalışmaların Sarıcıoğlu mahallesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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