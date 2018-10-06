Başkan Güngör, interaktif vergi sistemini anlattı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayici ile bir araya gelen Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, interaktif vergi sistemini anlattı.

MTOSB sanayici bilgilendirme toplantısının 3’ncüsü MTOSB Başkanı Sabri Tekli, çok sayıda sanayici ve Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Sanayicileri OSB tüzel kişilerine ve OSB kullanıcılarına sağlanan avantajlar ve KDV iadesi hususunda bilgilendiren Başkan Güngör, sanayicilerin merak ettikleri soruları cevapladı.

Vergi dairelerinde uygulanan sistemlerin geliştirildiğini ve teknolojiyle uyum sağladığını belirten Güngör, interaktif vergi sistemi ile internet üzerinden işlem yapabilme kolaylığının sanayiciler açısından kullanışlı olduğunu belirterek, "İnteraktif vergi sistemi, vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden işlem yapılan sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın zamanlarından tasarruf edebilmeleri açısından son derece önemli teknoloji uyumlu bir sistemdir. Çağın gerektirdiği doğrultuda sistemle birçok işlemi tek tık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Böylece zamandan ciddi oranda tasarruf etmiş oluyorsunuz" dedi.

OSB tüzel kişiliklerine sağlanan en önemli avantajlardan bir tanesinin OSB kanunu 20'nci Maddesi'nde yer aldığını söyleyen Güngör, "Yüklenen görevleri yerine getirirken, her türlü iş ve işlemleri vergi ve harçtan muaf tutuldu. Bu OSB'nin iş ve işlemlerini yaparken ayrıca bir de mali yükle karşılaşmadan işlemlerini ve mali olanakları daha etkin kullanmalarına fırsat veren düzenlemedir. Bir diğer avantaj ise alt yapıları hazırlamak ve burada faaliyette bulunan kullanıcılarının arsa, elektrik, doğalgaz, su gibi ortak ihtiyaçlarını temin etmek amacı ile kamu kurum ve kuruluşları gerekse de gerçek ve tüzel kişiliklerle birlikte oluşturacağımız iktisadi işletmelerdir. Bu iktisadi işletmeleri burada faaliyette bulunan kullanıcılar için yapacağı her türlü iş ve işlemlerden doğan kazançları kurumlar vergisinde muaf tutulacaktır. Diğer bir konu ise; KDV kanunundaki genel düzenleme. Eğer herhangi bir teslim veya hizmetle ilgili olarak istisna düzenlemesi yapılacaksa bu mutlak suretle KDV kanunun içerisinde yer alacaktır" diye konuştu.

Güngör, daha hızlı ve profesyonel hizmet verebilmek adına İhtisas Vergi Daireleri'nin haziran 2017 tarihinde faaliyete geçtiğini sözlerine ekledi.

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