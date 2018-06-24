Başkan Günaydın torunuyla oyunu kullandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 3 yaşındaki torunu Dilek Şencan ile birlikte oyunu kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın, kızı Zeynep Konur, kızı Müyesser Şencan, damadı Aziz Şencan ve torunu Dilek Şencan ile birlikte oy kullanmak için Nazmi Toker Ortaokulu'na geldi. 1373 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Günaydın, zarfı ise torunu Dilek ile birlikte attı.

Başkan Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye'nin özgür ve demokratik bir olayı yaşadığını söyledi. Başkan Günaydın, "Halkımız bugün gayet rahat ve özgür bir biçimde seçimini gerçekleştiriyor. Ülkemizin geleceği için önemli bir seçimi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın verdiği oy kutsaldır. Türk halkı her zaman seçimlerde doğru karar vermiştir. Halkımız ve ülkemiz için iyi bir sonuç çıksın, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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