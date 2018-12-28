Başkan Günaydın'dan çağrı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kurdukları Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde şu ana kadar ciddi psikolojik sorunları bulunan çok sayıda vatandaşa psikolojik destek ve terapi hizmeti verildiklerini belirterek, "Cana kıymaya yatkın vakaları bizi bildirin" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kurdukları Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde şu ana kadar ciddi psikolojik sorunları bulunan çok sayıda vatandaşa psikolojik destek ve terapi hizmeti verildiklerini söyledi. Sağlık alanında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Günaydın, "Isparta, Türkiye'nin en yaşanabilir şehir olmasına karşın cana kıyma noktasında 20'nci sıralarda. Böyle olunca bizde derhal bu konuyu ele aldık, duyarlılığımızı ortaya koyduk ve bu konu üzerinde bir yıldan bu yana çalışmalar sürdürüyoruz. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde psikologlar ve danışmanlardan oluşan bir kadro kurduk ve çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar yardıma ihtiyacı olan 66 kişiye ulaştıklarını, bunlara sağlıkla ilgili gerekli terapi ve destek verildiğini belirten Başkan Günaydın, "Çok şükür ki, bu arkadaşlarımızla ilgili bir cana kıyma vakası olmadı, önledik. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Cana kıyma vakasına yatkın olanları vatandaşlarımızı bize bildirsinler, biz her türlü desteğe hazırız. Evladı, torunu, eşi, komşusu olabilir, yaşama sevinci morali sıfıra düşmüş olabilir bu kişileri bizlere bildirsinler" diye konuştu.

BİNAMIZI FİZİKSEL OLARAK HAZIR HALE GETİYORUZ

Çayboyu'nda bulunan binayı fiziksel olarak hazır hale getiriyor olduklarını belirten Günaydın, "Fiziksel olarak hazırladığımız yapılarımızda buna katkı sunsun istedik. Hem de güler yüzlü personelimiz olacak, güler yüz içerisinde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunları çözülecek" dedi.

Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde görevli psikolog Havva Deniz de Isparta halkına psikolojik danışma hizmeti verdiklerini yine belediye içerisinde seminer, psikolojik eğitim çalışmaları yaptıklarını söyledi. Deniz, “Bu süreç içerisinde çok güzel geri bildirimler aldık. Halkımızı bilinçlendirmek adına yaptığımız broşür çalışmalarımız var. Ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütündür diyoruz. Ruh sağlığına önem vermek bizim için çok önemli. Her hangi bir sorun yaşadığımızda yardım almak isteğimizde çekinmeden halkımızın bir ruh sağlığı uzmanından yardım almalarını talep ediyoruz. Halkımıza ücretsiz hizmet sunuyoruz. Hafta içi saat 08.00-17.00 arasında hizmet veriyoruz. Yardım almak isteyenleri bekliyoruz" dedi.

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