Başkan Günay'dan seçim değerlendirmesi

KUMLUCA, () - KUMLUCA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Yeni dönemde Antalya milletvekillerimizden, Antalya'nın batısına daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz" dedi.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirme yaptı. Seçimlerde Türkiye'nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyleyen Günay, "Rekor düzeyde katılım oranı, şeffaf ve dostluk ortamında geçen seçimlerde Türk milleti kararını ciddi bir şekilde ortaya koymuş, siyasetçilerimize büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Seçim sonuçlarının ve yeni hükümet sisteminin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere seçimin galibi Cumhur İttifakı'nı başarılarından dolayı tebrik ederiz" dedi.

KUTSO olarak Antalya'yı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan tüm milletvekillerini tebrik ettiklerini aktaran Başkan Günay, "Batı Antalya'nın en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak yeni dönemde Antalya milletvekillerimizden, Antalya'nın batısına daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz. Batı Antalya'yı temsilen bölgemizden TBMM'ye gönderdiğimiz Ak Parti Milletvekili Sayın Atay Uslu, CHP Milletvekili Sayın Aydın Özer ve İYİ Parti Milletvekili Sayın Hasan Subaşı'ya da ayrıca görevlerinde başarılar diliyoruz. Seçim döneminde kendilerinin de söz verdiği gibi bölgemizin kalkınması adına yoğun mesai harcayacaklarına inanıyoruz. KUTSO, batı Antalya'nın birleştirici gücü olarak batı Antalya'ya yapılacak her türlü yatırımın yön göstericisi, destekçisi ve takipçisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

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