Başkan Günay: Belediye başkanlığına aday olmayı düşünmüyorum

KUMLUCA, () - KUMLUCA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Kumluca Belediye Başkanlığına aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi.

KUTSO'nun ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Fahri Özen'in yönettiği toplantı KUTSO meclis salonunda gerçekleşti. Toplantı gündemine geçilmeden önce söz alan KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, açıklamalarda bulundu. Başkan Günay, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde bölge halkımızın ve siyasi partilerimizin teveccühüyle Kumluca Belediye Başkanlığına aday olmam için yoğun baskı var. Öncelikle gösterilen bu ilgi için şahsım ve KUTSO adına çok memnun oldum. Bu ilgi KUTSO'da ekip arkadaşlarımızla birlikte 2013 yılından bugüne yapmış olduğumuz güzel çalışmaların sonucudur. 2018 yılı nisan ayında tekrar KUTSO yönetim kurulu başkanı seçildim. KUTSO'nun Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta hizmet veren saygın iş insanları tarafından şahsıma verilmiş olan bu görev benim için Kumluca Belediye Başkanlığı kadar önemlidir. Bana verilen bu 4 yıllık görev boyunca ekibim ve personelimle batı Antalya'yı bir dünya markası yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız. O yüzden Kumluca Belediye Başkanlığına aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi.

Belediye başkanlığı makamının yerel önderlik adına çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Günay, "Önümüzdeki yerel seçimlerde Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizde belediye başkanı olarak seçilip görev yapacak tüm arkadaşlarımız KUTSO'nun desteğini daima yanlarında hissedeceklerdir. Seçimler şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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