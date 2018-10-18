Başkan Gümüş, aday adaylığını açıkladı

MUĞLA'nın Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, yeni dönemde de Menteşe Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu eşi Sevilay Gümüş ve kızı İlke Gümüş ile birlikte yaptı.

Aday adaylığı başvurusunu CHP Menteşe İlçe Başkanlığı'nda yapan Başkan Gümüş, "4 yıl önce halkımızın oylarıyla göreve geldim. Bu süre zarfında örnek gösterilen proje ve hizmetlerde bulunduk. Yerel yönetimlerin sıradanlığının dışına çıkarak vatandaş odaklı, etkin, verimli ve yaşam konforunu arttıran hizmetler ürettik. Menteşe'yi birlikte yöneteceğiz dedik. Halkımızın her kesimini yönetim sürecine dahil ettik. 2014 yılından bu yana sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla ve halkımızla Menteşe'yi birlikte yönettik. Şimdi aynı heyecan ve ruhla Menteşe'yi birlikte yönetmek için yeniden Menteşe Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Menteşemize hayırlı olsun" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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