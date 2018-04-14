Başkan Gümrükçüoğlu: Tıp mesleği kutsal bir meslektir

TRABZON,() – TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu (KTÜ-BAT) 6’ıncı Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 41 farklı üniversiteden yaklaşık 500 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı. Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tıp mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede açılış konuşması yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kongreye katılan öğrencileri ve akademisyenleri Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, doktorluk mesleğinin önemini vurguladı.

‘TIP MESLEĞİ ÇOK FARKLI’

Kongrede, mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra vatani görevinin ardından sınavlara yeniden girerek tıp fakültesini kazandığını anlatan Gümrükçüoğlu, "Tıp mesleği çok farklı, önemli, disiplin isteyen ve çok kutsal meslektir. Afrin'de hekimlerimiz bombaların ve kurşunların altında canlarını ortaya koyarak, mesleğini yapmaya çalışıyorlar" dedi.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu da ulusal ilişkilerin güçlenmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilerin düzenlenen kongreyle bir araya gelmesinin önemine değinerek, tıp fakültesi öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu. İmamoğlu, öğrencilere arge alanlarında çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Doktorluk sadece hizmet sektöründe çalışmak olarak algılanıyor ama bu son derece ciddi bir sorun. Hekim hizmet sektöründe çalışabilir ancak dünyada 30 yıldır tıp fakültesi mezunları aslında argede çalışıyor. O nedenle sizlerin bu ülkeye mutlaka katma değer kazandıracak alanlara ilgi duymanız gerekiyor. Hizmet sektörü artık çok arkada kalmış bir sektör oldu. Hizmet sektöründe çalışan hekimler kalitesi ve yeterliliği son derece üst düzeyde ama arge alanında çok ciddi sorunumuz var."

‘BU ÜLKEYİ SEVİN’

Kongrenin Onursal Başkanı ve Danışmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz da Türkiye'nin milli bir sağlık politikasının olması gerektiğine işaret etti. Türkyılmaz, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek "Gördük ki milli savunma sanayimiz olmasaydı belki de şuan çok kötü durumlarda olabilecektik. Aynı bunun gibi milli bir sağlık politikamızın da olması ilaç bağımlılığından ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Bunun içinde daha araştırmacı, bilimsel yönden daha güçlü araştıran bir şeyler bulmaya çalışan tıp öğrencileri yetiştirmek zorundayız. Bende kongremizin asıl amaçlarından biri de budur. Bu çok büyük bir süreç. Bu ülkeyi sevin. Çok sevin gerekirse canınızı verecek kadar sevin, bunun için çok çalışın, çünkü Türkiye bunu hak ediyor” diye konuştu.

‘KOMPLEKS BİR HASTALIKTIR’

Kongre Başkanı ve Tıp Fakültesi öğrencisi Gülten Nisa Nas da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kongrenin konusunun ‘Kanserin Temeli ve Kansere Klinik Yaklaşım’ olduğunu da dile getiren Nas,"Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkan, genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı kompleks bir hastalıktır. Yaş, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir” ifadelerinde bulundu.