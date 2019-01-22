Başkan Gülsoy, Türkiye Ekonomi Şurası'nda talepleri anlattı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada sektörün sorun ve taleplerini açıkladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bölgenin ve şehrin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri doğrultusunda, bölgedeki 69 Oda ve Borsa adına hükümetten talepte bulundu. Sorun ve ilgili çözüm önerilerini belirli başlıklar halinde aktaran Başkan Gülsoy, İç Anadolu Bölgesindeki şehirlerin ve OSB’lerin demiryolu hatlarıyla bağlanması, demiryoluyla yük taşımalarındaki yüksek nakliye maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım teşvik sisteminin ilçe ve sektör bazlı olarak yeniden düzenlenmesi, alt yapısı biten karma ve ihtisas OSB’lerde yatırımcı çekmek üzere özel teşvikler tasarlanması, İç Anadolu’nun tarım bölgelerine bölge dışından su temin edilmesi, başlamış ve devam eden lojistik merkez yatırımlarının tamamlanması, Ankara’dan yurtdışı çıkış uçuş hatlarının sayısının artırılması, yerli ürünlerin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanım alanlarının artırılması, zorunlu istihdam uygulamalarının gözden geçirilerek revize edilmesi gibi konularda taleplerini açıkladı.

Her geçen gün daha da gelişen Kayseri’nin artık kendi yağında kavrulamayacak kadar büyüdüğünü belirten Başkan Gülsoy, şehrin marka değerinin artırılması adına hayata geçirilmesi elzem olan konulara da değinerek öncelikle, tarım ve hayvancılık potansiyeli göz önüne alınarak, Kayseri’nin İPARD destekleri kapsamına dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Tüccar eksiğini görmesini bilendir' sözüyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Gülsoy, bir ilin deniz ulaşımı olmamasının şehir ekonomisi için ciddi bir sorun teşkil ettiğini, fakat yapılacak kara ve demir yolları aracılığıyla bu eksikliğin giderileceğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin iç bölgeleri otoyollarla ve demir yollarıyla, küresel bağlantılar kurulabilmeli, bu kapsamda devam eden YHT projesi bir an önce yapılmalı, Kayseri havalimanı terminalinin kapasitesi artırılmalı, otoyol bağlantıları öncelikli olarak yapılmalı, Kayseri’yi Güneye bağlayacak demir yolu hatları ( Antalya-Konya-Mersin) gerçekleştirilmeli, demiryolları tekelci değil rekabetçi fiyatlama yapmalı, Erciyes Kayak Merkezi’nin de desteklenmesi için charter uçuş destekleri sağlanmalıdır."

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