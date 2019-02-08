Başkan Gülsoy'dan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasına destek

KAYSERİ ()- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan ve yıl boyu sürecek olan kampanyayı desteklediklerini ifade etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'de 6 Şubat’ta eş zamanlı olarak başlatılan uygulama ile ilgili olarak açıklama bulundu. Bu kampanyanın, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla farkındalık oluşturacağına inandıklarını belirten Gülsoy, "Bakanlığımızın da aldığı tedbirler sonucunda 2018 yılında geçtiğimiz yıla göre ölümlü kaza ve can kaybı sayısı azalmıştır. Özellikle 26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikle beraber 'Yaya Öncelikli Trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu kapsamda trafik meselesinin çözümünde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere canla başla çalışan tüm emniyet güçlerimize ve yetkililerimize bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Gülsoy, alınacak tedbirlerin uygulanması hususunda sürücü ve yayaların gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti. Yaya ve sürücünün birbirine hak vererek trafik sorunlarını azaltacağını belirten "Kanunlar kadar, trafik bilincinin artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Valimizin, İl emniyet Müdürümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve ilgili tüm kurum kuruluşların üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

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