Başkan Gül'ün seçim ofisi açıldı

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül'ün Göynük Seçim Hizmet Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Gül, "Göynük Mahallemizin yeniden kalkınabilmesi için imar planını yüzde 20 ya da 30 inşaat alanı ile yeniden yapacağız" dedi.

Kemer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül'ün Göynük Mahallesi Seçim Hizmet Ofisi'nin açılışı CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, eski belde belediye başkanları, meclis üyesi adayları, eski ve yeni muhtarlar ile çok sayıda Kemerlinin katılımıyla yapıldı.

'İYİ İŞLER YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Mustafa Gül, "2014 yılında burada olağanüstü bir kalabalıkla seçim ofisi açılışımızı yapmıştık. O zaman da bize sahip çıktınız ve Kemer'de en çok oy farkı yaptığımız yerlerden biri Göynük oldu. Biz tabii ki Göynük'te ve tüm mahallerimizde iyi işler yapmak için yola çıktık. 2014 yılında imar planlarını yaptık. Ancak Tekirova, Çamyuva ve Göynük imarının iptal edilmesinden dolayı bazı projeleri hayata geçiremedik. Ancak tüm bu zorluklara ve engellemelere rağmen vaat ettiğimiz projelerin yüzde 60'ını yerine getirdik. Tekirova, Çamyuva, Arslanbucak, Kuzdere ve Kemer merkezin imarı planı bitti. Bugün yarın inşallah Beldibi'nin imarı da askıya çıkacak" dedi.

'GÖYNÜK YENİDEN KALKINACAK'

Göynük'ün en büyük sorunun imar olduğunu kaydeden Başkan Gül, "Buradaki parsellerin küçük olması ve inşaat alanının yüzde 10 ile sınırlandırılması büyük bir sıkıntı yaratıyor. Örneğin 200 metrekarelik arsaya oda mı yapacaksınız, tuvalet mi yapacaksınız, banyo mu yapacaksınız belli değil. Arslanbucak imar planında inşaat alanı yüzde 10'du, yüzde 20'ye çıkardık. Arslanbucak'ta sokakları ile kaldırımları ile nasıl bir şehir yaratıldığını gidip görebilirsiniz. 2009 yılında yeniden belediye başkanı olduğumuzda Kuzdere Mahallemizin imarını yüzde 45 ile bitirdik. Yollarını genişletiyoruz. İnşallah Göynük'ün de mevcut imar planı askıya çıktıktan sonra tekrar geliştirip buradaki yüzde 10'luk inşaat alanını yüzde 20, yüzde 30'a çıkararak insanlarımızın daha ferah ve kullanışlı binalar yapmasını sağlayacağız. Göynük, Kemer'in en güzel yerlerinden biri ama buradaki imar çarpıklığı ve şehrin kötü halinden dolayı bölgede bina alan bütün yabancılar bölgeyi terk etti. Biz Göynük'ün tekrar kalkınabilmesi için çalışacağız" diye konuştu.

20 DÖNÜMLÜK SOSYAL DONATI ALANI

İmarı bittikten sonra Göynük Mahallesi'nde 20 dönümlük sosyal donatı alanı oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Gül, şöyle dedi:

"Proje hazır. Her yaştan hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği tesiste, futbol, basket, tenis alanları ve hamam yer alacak. İmar izni çıkar çıkmaz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bize bütün bu hizmetleri ve yatırımları yapma onurunu yaşatan siz değerli Göynüklülere, 12 mahallemizdeki tüm değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her akşam sizler için dua ediyorum."

BÖCEK: KEMER'İN SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim ofisinin de hayırlı olmasını dilerken, "25 yıllık siyasi hayatımızda hep halkımız için çalıştık. Ranta değil hizmete dönük çalışma yaptık. Sizlerin de desteğiyle Sayın Gül Başkanımızla birlikte bu göreve geldiğimizde Kemer'e güzel hizmetler vereceğiz. İmar planını en doğru ve halkımızın yararına tamamlayacağız. Göynük'ün ve Kemer'in sorunlarını biliyoruz ve çözüm projelerimiz hazır" diye konuştu.

KUMBUL'DAN KEMERLİLERE TEŞEKKÜR

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da şöyle dedi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet verdiği ilçelerde modern kentler kurduk ve insanların ötekileştirilmediği bir anlayışı hâkim kıldık. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde ve Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşlarımızın modern hizmet aldığı, huzur içinde yaşadığı, birbirine kinle nefretle değil sevgi ve saygı ile bakabildiği yönetimleri oluşturmak istiyoruz. Bunun için Kemer'de ve Büyükşehir'de hepinizin desteğini bekliyoruz. Destekleri için tüm Kemerlilere teşekkür ediyorum."

Konuşmalardan sonra Mustafa Gül Göynük Seçim Hizmet Ofisi'nin açılış kurdelesini CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, eski belediye başkanları Okan Akman ve Ahmet Can birlikte kesti.

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