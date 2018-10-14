Başkan Gül'ün kitabı tanıtıldı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün hayatının ve Kemer'in tarihinin anlatıldığı 'Paşa Mustafa Gül' adlı kitabın protokol ve basın lansmanı Rixos Sungate Otel'de yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün küçük yaşlardan siyasi hayatı da dahil olmak üzere hazırlanan 'Paşa Mustafa Gül' adlı kitabın lansmanı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yapıldı. Düzenlenen lansmana Başkan Gül'ün yanı sıra eşi Neşe Gül ve kızları Lavin Gül, belediye meclis üyeleri, turizmciler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye birim amirleri ve basın mensupları katıldı.

Lansmanın açılışında konuşan Başkan Mustafa Gül, "Yaklaşık 32 yıldır siyasetin içinde biri olarak beni hep dışarıdan gördükleri gibi bakıyorlardı ama çıkan kitabımla birlikte artık benim tamamen neler yaşadığımı bu kitaptan öğreneceksiniz" dedi.

57 yıllık bir hayatı olduğunu ve insanlarla konuştuklarında neden bunu kitap haline getirilmediğini sorduklarını vurgulayan Başkan Gül, "Bir gün Saffet arkadaşımızla bir gün oturuyorduk. Beraberce sohbet etmeye sıkça görüşmeye başladık. Mevzu mevzuyu açarken, 'Başkanım bunu neden bir kitap yapmıyoruz? Sen konuştukça ben seni sevmeye başladım' dedi. İyi dedik oturup bunu bir konuşalım, bakalım ve neticesinde yaklaşık 3-4 aylık bir zaman içerisinde boşluk buldukça belediye odamıza kapandık. Ben anlattım o not aldı. İnanın daha ben içerisinde ne yazdığını okuma zamanı bulamadım. Daha okuyamadım önce halk okusun ben öyle okurum. Beğenmezlerse toplatırız kitapçılardan. Böyle bir hayatı anlattık tabii ki değişik bir şey içerisinde hiç saklı gizlimiz yok. Başımızdan aşk geçtiyse aşkı, iş geçtiyse işi yazabilme cesaretini bu kitabın içerisinde gösterdik. Onun için burada bu güzel anlarımız sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah Kemer için bir örnek olur. Herkes bildiklerini böyle bir kitaba dökerse bizler de ilerde bir gün mefta olduğumuz zaman o güzel anılar bizlerle birlikte kaybolup, yok olup çürüyüp gitmez" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Gül, imzaladığı ilk kitabı eşi Neşe Gül'e verdi. Daha sonra kitaplarını katılımcılar için imzalayan Başkan Gül, herkese teşekkür etti.

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