Başkan Gül: Kemerspor'u ayağa kaldırmak için görüşmelere başladım

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, yönetimi istifa eden Kemerspor 2003'ü yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yapacaklarını belirterek, "Duyumlarımıza göre kulübün borcu 4.5 milyon liraya ulaşmış. Bu durum beni çok üzüyor. Kulübü yeniden ayağa kaldırmak için görüşmelere başladım" dedi.

Kemer'in 3'üncü Lig'deki temsilcisi Kemerspor 2003 Futbol Kulübü'nün Başkanı İsmail Selami Minta ve ekibi, geçen günlerde düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sporu siyasete bulaştırdığımız zaman neler olabileceği, Kemerspor'un bu hale getirilmesiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Geçen yıllarda takımın ismi Tekirovaspor'du. Tekirovaspor da birilerinin siyasi geleceği için kullanılan bir takım oldu. O doğrultuda giderken takımın durumunu düzeltmek için öncü olduk. Arkadaşlarla el birliğiyle takımı kongreye götürdük. Sağ olsunlar o gün otelciler taşın altına gövdelerini koydu. Kulübün futbolculara 380 bin lira borcu olduğunu gördük ve yeni yönetimin bu borcu ödemesi kararı aldık. Seçime gittik. İsmail Selami Minta başkan olma talebini iletti. Kendisini destekledik ve Minta kulüp başkanı oldu. Toplantıya katılan tüm turizmciler ortaya para koydu ve futbolcuların borcu yatırıldı. Kemerspor'u 5 yıldızlı otellerde kamp yapabilen, deplasman maçlarında konaklama sorunu yaşamayan, sporcuların transfer olmak için büyük istek duyduğu bir takım haline getirdik. Otelci, belediye ve kulüp yöneticileri, teknik direktör ve futbolcuların samimi bir şekilde birbirini kucaklamasının bir eseriydi bu" dedi.

İlerleyen süreçte kulüp yönetiminin Kemer Belediyesi'ni dışlamak için girişimlerde bulunduğunu savunan Başkan Mustafa Gül, "2015-2016 sezonunda transferlere ve imza törenlerine bizi çağırmamaya başladılar. 2017-2018 sezonunda onlara çağrıda bulunduk. 'Kulübü bırakın siyasete alet etmeyin. Kemerspor'un üzerinden siyasi makamlara gelmeye çalışmayın' dedik. Ancak bizi dinlemediler. 2 yılda Kemerspor'u çökmüş bir hale getirdiler. Bu, takımı siyasete alet etmenin ve yerel yönetimden koparmanın sonucudur. Benim üzüldüğüm konu; onlardan hiçbir talep gelmeden defalarca yardımlar yaptık ama mevcut yönetim Kemer Belediyesi'nin adını bile anmadı" diye konuştu.

Takımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yapacaklarını kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Duyumlarımıza göre kulübün borcu 4.5 milyon liraya ulaşmış. Bu durum beni çok üzüyor. Kulübü yeniden ayağa kaldırmak için görüşmelere başladım. Geçen hafta belirli bir noktaya kadar getirdik. Birkaç turizmci arkadaşımız destek verecek. Kulübün 1 milyon 140 bin lira civarında futbolcuları acil ödenmesi gereken borç var. Diğer acil ödemelerle birlikte takımın sahaya çıkabilmesi için 2 milyon lira gerekiyor. Biz bu parayı bulabilmek için mücadele içindeyiz. Önümüzdeki günlerde kulübün durumunu tekrar masaya yatırıp 2 milyon lirayı temin etmek için gayret sarf edeceğiz. Buradaki amacımız Kemerspor'u yaşatmaktır. 3 Lig'e kadar ulaşmış bir takımımız var. Genç sporcularımızın önünü açmak istiyoruz. Yeni sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bölgemizin çocuklarını teşvik etmek istiyoruz."

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