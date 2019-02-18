Başkan Gül: Kemer'e bahar şimdiden geldi

ANTALYA, () - KEMER Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, "Türkiye'nin neresinde sorarsanız sorun Mustafa Gül zaten seçimi almış diyorlar. Sloganımız 'Martın sonu bahar' ama biz Kemer'de şimdiden baharı getirdik" dedi.

Kemer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül'ün Beldibi Seçim Hizmet Ofisi törenle hizmete açıldı. Başkan Gül ve eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, partinin kadın ve gençlik kolları yönetici ve üyeleri, meclis üyeleri ve adayları, eski ve yeni muhtarlar ile çok sayıda Beldibi Mahallesi sakini katıldı. Açılışta konuşan Başkan Gül, "Türkiye'nin neresinde sorarsanız sorun Mustafa Gül zaten seçimi almış diyorlar. Sloganımız 'Martın sonu bahar' ama biz Kemer'de şimdiden baharı getirdik" dedi.

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