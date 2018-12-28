Başkan Gül'den yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, yayımladığı yeni yıl mesajında "2019 yılında ilçemize hizmet ve yatırım atağına devam ederken Kemer'imizi en iyi şekilde tanıtmak ve turizmi daha ileriye taşımak için de çalışacağız" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılının Kemer'imize, hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle Kemer'i daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle Kemer'imize hizmet ve yatırım atağımız son hızıyla devam edecektir."

2019 yılında Kemer'in en iyi şekilde tanıtılması ve turizmin daha ileriye taşınması için canla başla çalışacaklarını kaydeden Başkan Gül mesajında, "İlçemizdeki turizmcilerle birlikte yurt dışındaki turizm fuarlarına katılarak etkili bir tanıtım yapacağız. Aynı zamanda Türkiye'yi il il dolaşarak ilçemizdeki yerli turist payını da artırmak için gayret edeceğiz. 2019 yılının Kemer için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2019'da tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

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