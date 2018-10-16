Başkan Gül'den Vali Karaloğlu'na teşekkür

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer'in derin deniz deşarj sistemindeki arızanın giderilmesi talimatını veren Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

Kemer Belediye Meclisi, 2019 mali yılı bütçesiyle 2019 yılı gelir tarifesini görüşmek üzere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Mustafa Gül, Kemer'in derin deniz deşarj sistemindeki arızanın giderilmesi konusunda ilgili birimlere talimat veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

'VALİMİZ KEMER'E SAHİP ÇIKTI'

Başkan Gül, "Kemer ilçesinin en acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olan derin deşarj sistemindeki arızanın giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde çağrıda bulunmuştuk. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir cevap alamadık. Bu konuda müjdeli haberi ise Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'dan aldık. Sayın Valimiz konuya sahip çıkarak sorunun çözümü için en kısa sürede harekete geçileceğini bildirdi. Turizmin göz bebeği Kemer'imize sahip çıktığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar turizm sezonu bitirilmeden tamamlanır ve rahat bir sezon geçiririz" dedi.

2019 YILI BÜTÇESİ 118 MİLYON LİRA

Toplantının devamında Kemer Belediyesi'nin 2019 mali yılı bütçesiyle 2019 yılı gelir tarifesi masaya yatırıldı. Görüşmeler sonucunda belediyenin 2018 mali yılında 110 milyon lira olan bütçesi 2019 yılında yüzde 7.91 artışla 118 milyon 700 bin lira olarak kabul edildi.

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