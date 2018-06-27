Başkan Gül'den sünnet çocuklarına ziyaret

KEMER, () - KEMER Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni kapsamında 110 çocuk sünnet ettiriliyor. Sünneti gerçekleştirilen çocuklar ile ailelerini hastanede ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kemer Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için kaydı yapılan çocukların sünnetlerine başlandı. 110 çocuk 10'ar kişilik gruplar halinde Antalya'da özel bir hastaneye götürülerek sünnet ettiriliyor. Hastaneye yatışı yapılan çocuklar gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra ameliyathaneye alınıyor. Sağlıklı bir ortamda yapılan sünnet operasyonu öncesi çocuklara lokal anestezi de uygulandı. Operasyondan sonra tekrar odalara alınan çocuklar aynı gün taburcu edildi.

GÜL'DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sünneti gerçekleştirilen çocuklar ile ailelerini hastanede ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Bu yıl 10'uncu sünnet şölenimizi yapıyoruz. 3 yıldır da çocuklarımızın sünnet operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Başhekime, hekimlere ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her ne kadar Kemer deniz kenarında zengin bir ilçe görüntüsü verse de buna gerçekten ihtiyacı olan hemşehrilerimiz var. Biz de onların aile bütçesine katkı olması ve mutluluklarını paylaşmak için böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu yılki şölenimizde 110 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştiriyoruz. Tüm ailelerimize sünnetlerinin hayırlı olmasını dilerken ve şölenimize katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AİLELERDEN BAŞKAN GÜL'E TEŞEKKÜR

Çocuklarını sünnet ettiren aileler ise Kemer Belediyesi'nin çok güzel bir organizasyon gerçekleştiğini belirterek, "Her şey eksiksiz olarak düşünülmüş. Gönül rahatlığı ile çocuklarımızı sünnet ettirdik. Başkanımız Mustafa Gül'e ve belediye çalışanlarını çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hastanedeki sünnet operasyonları 11 gün boyunca devam edecek ve her gün 10 çocuk sünnet ettirilecek.

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