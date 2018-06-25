Başkan Gül'den seçim değerlendirmesi

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmesinde, Ak Parti Kemer İlçe Teşkilatı'nın 2015 yılına göre yüzde 10 oy kaybetmesine karşın ilçe sokaklarında kutlama yapmasına anlam veremediğini söyledi. Başkan Mustafa Gül, "Bu anlamsız kutlamalar sırasında bir de Kemer Belediyesi'ni eleştirdiler. Onlar dönüp kendilerine baksın ve başarısızlıklarının nedenlerini araştırsınlar" dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni değerlendiren Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Öncelikle ilçemizde seçimi olaysız şekilde tamamladığımız için herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının Kemer'imize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz seçilen 16 milletvekilimize başarılar diliyoruz. Tüm vekillerimizin de Antalya için çok büyük mücadele edeceğinin inancı içindeyiz. Yeni sistemin devlet başkanı seçilen cumhurbaşkanımızı kutluyoruz. Kendisine de başarılar diliyoruz" dedi.

'MİLLET İTTİFAKI 3 BİN FAZLA OY ALDI'

İlçede alınan oy sayılarını açıklayan Başkan Gül, "Başkanlık seçimine baktığımız zaman Kemer ilçemizde Sayın Muharrem İnce 10 bin 195, mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9 bin 998 oy almıştır. Tabii ki Erdoğan'ın aldığı oyların içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları da var. Çünkü Cumhur İttifakı olarak tek cumhurbaşkanı adayı ile seçime girdiler. Millet ittifakında ise üç cumhurbaşkanı adayı vardı. Sayın İnce 10 bin 196, Sayın Akşener 2 bin 784 oy aldı. İki adayın oyunu topladığımız zaman yaklaşık 13 bin oy yapıyor. Yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan yaklaşık 3 bin fazla oy almış oluyor" diye konuştu.

'KEMER'DE CHP ÖNDE'

Genel seçimlerin oy oranlarına dikkati çeken Başkan Gül, şöyle dedi:

"Milletvekilliği seçimlerine baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi 7 bin 766, Cumhuriyet Halk Partisi 7 bin 684 oy aldı. Başa baş bir oy çıktı. Ama burada İYİ Parti 3 bin 890 oy, Milliyetçi Hareket Partisi de 2 bin 462 oy almıştır. Burada bakıldığı zaman hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hem de İYİ Parti'ye, hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kayması olduğunu görüyoruz. Bu oyları topladığımız zaman ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğu ortadadır."

'KUTLAMAYA ANLAM VEREMEDİK'

Ak Parti Kemer İlçe Teşkilatı tarafından ilçede yapılan kutlamalara da değinen Başkan Mustafa Gül, "24 Haziran akşamı ilçemizde Adalet ve Kalkınma Partililer tarafından gerçekleştirilen komik bir kutlama vardı. Kemer ilçesinde aldıkları başarısız oy oranından sonra neyi kutladıklarını biz de anlayamadık. Kemer'deki başarısızlıklarını mı kutladılar? Daha önce Ak Parti İlçe Başkanlığı yapmış olan bir arkadaşımız da sosyal medyada, 'Yüzde 9 partiye oy kaybettirdiniz neyi kutluyorsunuz?' diye yazdı. 2015 seçimleriyle kıyaslandığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzde 9- 10'luk bir kaybı vardır" dedi.

'BİR DE BİZİ ELEŞTİRİYORLAR'

Bu kutlamalar sırasında Ak Partililerin Kemer Belediyesi'ne eleştiriler yöneltmesine de herhangi bir anlam veremediğini kaydeden Başkan Mustafa Gül, "Kemer Ak Parti ilçe yönetimi, oturup kendi başarısızlıklarını değerlendirsin. Şapkalarını önlerine koyup 'Biz nerede hata yaptık, neden oy oranını düşürdük, bizden önceki yönetim daha çok oy almıştı, biz ilçe yönetimi olarak bu oyun altında bir oy aldık?' diye düşünmeleri lazım. Biraz düşünseler bunun sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkar. Cumhurbaşkanının aldığı oya bakıyorsunuz, bir de partinin aldığı oya bakıyorsunuz arada 2 bin 500 oy farkı var. Bu nedenle anlamsız bir kutlama olmuştur. Kemer Belediyesi'ni eleştirmeleri de anlamsızdır. Kemer'de 2014 yılında bizim almış olduğumuz oy ortadadır. Bu rakama daha kimse ulaşamadı. Biz bu konuda sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Kemer'deki şu anki oy oranımız da 2014 rakamlarının üzerindedir" diye konuştu.

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