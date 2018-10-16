Başkan Gül'den sanata destek

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Filiz Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği'ne piyano bağışladı.

Kemer merkezinde bulunan Filiz Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği'nin eğitimler için kullanılmak üzere eksiği olan piyanoyu, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül hediye etti. Dernekte ilk piyano dersine eşi Neşe Gül ve dernekte bale eğitimi alan kızı Lavin Gül ile birlikte katılan Başkan Gül, Kemer Belediyesi olarak sanata her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı. Başkan Gül'ü dernekte çocuklar Rusça şarkılarla karşıladı.

Derneğin yöneticisi Yana Balta, Başkan Gül'e tüm aileler adına teşekkür ederken, Kemer Belediyesi'nin her yapılan organizasyonda yanlarında olmasını da takdirle karşıladıklarını belirtti.

Piyano dersleri Olga Karakaya tarafından verilirken, piyanonun başına ilk olarak Zahide Mizam geçti ve Başkan Gül ve ailesine kısa bir dinleti sundu.

Organizasyon ardından eğitime katılan çocuklar ve ailesiyle birlikte piyano karşısına geçen Başkan Gül, "'Yabancı gelin' olarak anılan gelinlerimize söylenen 'yabancı' kelimesini Kemer'de artık kaldırdık. Artık onlar yabancı gelinlerimiz değiller. Kemer olarak biz büyük bir aileyiz. Onlar da eşlerini, bizleri ve ülkemizi sevdi. Onlar da günlerini bizlerle birlikte Kemer'de geçiriyor. Tabii ki bu güzel bir duygu buraya gelip, evlerinde sadece işlerini yapmak değil bunun yanında hem kendi çocuklarını, hem Kemer'deki çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Benim kızım da burada bale eğitimine geliyor. Onların bu faaliyetleri göstermesi Kemer'de ayrı bir canlılık getiriyor" dedi.

Dernekteki eksikliğin eşi Neşe Gül aracılığıyla kendisine iletildiğini aktaran Başkan Gül, "Biz de bugün getirdik piyanomuzu ve onlara armağan ettik. İnşallah burada birçok çocuğumuz yetişecek. Belki de dünyaca ünlü piyanocular buradan çıkacak. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum, böyle bir ihtiyacı bana eşim aracılığıyla ilettikleri için. Eşim ve çocuğumla burada teslim işlemini tamamladık. Benim için çok özel bir duygu" diye konuştu.

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