Başkan Gül'den imza günü

KEMER, () - HAYATINI anlattığı 'Paşa Mustafa Gül' adlı kitabı için Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda imza günü düzenleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, tanıtıma yoğun ilgi gösteren konuklara teşekkür etti.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün çocukluğunu, gençliğini ve siyasi yaşamının ilk yıllarını anlattığı 'Paşa Mustafa Gül' adlı kitabı Karınca Yayınları'ndan çıktı ve tüm kitapçılarda sergilenmeye başlandı. Başkan Gül, otobiyografik eserini Kemerli hemşehrilerine tanıtmak amacıyla Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda imza günü düzenledi. Kemerlilerin yanı sıra Antalya merkezden ve diğer ilçelerden gelen okurlar imza gününe yoğun ilgi gösterdi. İlçede yerleşik yabancılardan bir kısmı da imza gününe katılarak Başkan Mustafa Gül'e kitap imzalattı.

OKURLARA TEŞEKKÜR

Eşi Neşe Gül ile birlikte katıldığı tanıtımda yüzlerce kitap imzalayan Başkan Mustafa Gül, "Yıllardır planladığım bu kitabı hayata geçirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İmza günümüze katılan bu kalabalık beni daha da heyecanlandırdı. Hemşehrilerimiz ve Kemer dışından gelen konuklarımız imza günümüze katılarak mutluğumuzu ikiye katladı. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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