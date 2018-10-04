Başkan Gül'den aşure ikramı

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül ile CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kuzdere Semt Pazarı'nda halka ve esnafa aşure ikram etti. Kazan başına geçip aşure kaplarını dolduran Başkan Gül, ardından mahalle kahvehanesine gidip vatandaşlara aşure servisi yaptı.

Kemer Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure ikramı etkinleri Kemer Huzur Cami, Tekirova Semt Pazarı, Kemer Sebze Pazarı, Kemer Giyim Pazarı, Çamyuva Semt Pazarı, Arslanbucak Semt Pazarı ve Belbidi Semt Pazarı'ndan sonra Kuzdere Semt Pazarı'nda gerçekleştirildi.

Pazar girişinde kurulan stantta kazan başına geçen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, halka ve pazar esnafına aşure ikram etti. Başkan Mustafa Gül, aşure kazanı başında yaptığı ikramların ardından mahalledeki kahvehaneye geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı dolayısıyla Beldibi'nden Çıralı'ya kadar aşure etkinliği düzenlediklerini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Tüm hemşehrilerimizi ve ilçemizdeki misafirlerimizi aşımızı paylaşmaya bekliyoruz. Mübarek Muharrem ayı ve aşure günü çok önemli. Belediye olarak 10 yıldır bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe Kemer Belediye Meclis Üyesi Özcan Çeliktaş, belediye mahalle sorumluları ve birim müdürleri de katıldı.

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