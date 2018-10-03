Başkan Gül'den Ak Partili üyelere eleştiri

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, Ak Partili meclis üyelerinin 5 yıldır önerge vermekten başka bir şey yapmadığını belirterek, "İktidar partisinin meclis üyeleri olarak Kemer'e hizmet gelmesini sağlayın ben de size teşekkür edeyim" dedi.

Kemer Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında 2'si önerge olmak üzere 6 gündem maddesi karara bağlandı. Mecliste görüşülen Kemer Belediyesi 2019 yılı mali yılı bütçesi ve gelir tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

MADDELER KABUL EDİLDİ

Yeni Kemer Belediye Spor Kulübü Derneği'nin araç tahsis süresinin uzatılması ve 'Kemer Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletme Tesisleri' adı altında bir işletme kurulması konuları oy çokluğu ile kabul edildi. Kemer ilçesindeki okullarda Kemer Belediyesi tarafından özel güvenlik personeli görevlendirilmesiyle ilgili talebin; yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olmadığı yönündeki Plan Bütçe Komisyonu raporu ise oy birliğiyle kabul edildi.

AK PARTİLİ ÜYELERE ELEŞTİRİ

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerini eleştirdi. Başkan Gül, "İktidar partisinin temsilcisisiniz. İlçemize hizmet gelmesini sağlamanız lazım. Ama siz, 5 yıldır sadece önerge veriyorsunuz. Biz geçmişte böyle yapmadık. Rahmetli Mehmet Emin Minta, Anavatan Partisi'nden belediye başkanıyken ben de SHP ilçe başkanlığı yapıyordum. Biz ilçemizin hizmet alması için elimizden gelen katkıyı sağlıyorduk. O dönem ilgili bakanla görüşerek Kemer-1 yolu için 11,5 milyon liralık bütçenin yatırılmasını sağladık. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın yararına olan yatırımlarında destek veriyor ve yapılan işler için de teşekkür ediyoruz. Sizse sadece önerge vermekle meşgulsünüz" dedi.

'SORUNU ÇÖZÜN, SİZE TEŞEKKÜR EDEYİM'

Ak Partili üyelere seslenen Başkan Mustafa Gül, "Hadi bana söyleyin. 9 yıllık görev süresi içinde belediyenin bir tane konusunu Kemer ilçe başkanlığı olarak takip ettiniz ve çözüme kavuşturdunuz mu? Bana sadece bir konu söyleyin. Mesela Beldibi imar planı hazır, imzayı bekliyoruz. Bu konuyu bakanımıza da ilettim. Bu plan 10 kez gidip geldi ama çözüme kavuşmadı. Gelin, yarın sabah Ankara'ya gidelim, bu planı bakana imzalatalım. Ya da siz gidin imzalatın. Ben de sizi alkışlayayım, meydana çıkıp size teşekkür edeyim" diye konuştu.

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