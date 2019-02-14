Başkan Gül'den 14 Şubat hediyesi

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kemerlilere çiçekli sürpriz yaptı. Belediye personeliyle seçim çalışmalarında görevli kadınlar ilçenin 12 mahallesinde binlerce vatandaşa karanfil hediye etti.

Kemer Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte esnafa, turizmcilere, resmi kurum çalışanlarına, yollarda ve parklarda yürüyen vatandaşlara karanfil dağıtıldı. İlçenin tüm mahallelerinde yapılan ve gün boyunca devam eden etkinliğe; belediye personelinin yanı sıra Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün seçim çalışmalarında gönüllü olarak görev alan kadınlar da katıldı.

Etkinlikte Kemer'de bulunan turistlere de Sevgililer Günü çiçeği verilirken, Kemer Belediyesi kendi personelini de unutmadı. Önce Başkan vekili Recep Yılmaz'a ardından tüm personele karanfil dağıtıldı.

Tüm Kemerlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Hemşehrilerimize böyle küçük bir sürpriz yapmak istedik. Tüm sevenlere sevdikleriyle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Diğer yandan Kemer'de 6 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırarak dünya evine girdi. Bazı çiftlerin nikahlarını bizzat kıyan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, tüm çiftlere mutluluklar diledi.

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