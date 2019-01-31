Başkan Gül: Çok üzgünüz

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, fırtına nedeniyle çatıdan kopan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Şerife Yumşak'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 24 Ocak Perşembe günü yaşanan hortum felaketi öncesinde fırtınanın savurduğu tahta parçasının Şerife Yumşak'ın başına düştüğünü söyledi. Yumşak'ın tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdiğini kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Hortum felaketinde ilçemizdeki bir canımızı dün kaybettik. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Bu arada hortumda kaybolan kızımız 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet güçlerimiz tüm imkânlarıyla kızımızı aramaya devam ediyor. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

Hortum felaketinde zarara uğrayan vatandaşların yaralarını sarmak için yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Gül, “Hortum afetinden 1 saat sonra sahaya inerek hasar tespitlerini yaptık. Zarar gören 35 evin onarımını 4-5 gün içinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Kemer Sanayi Sitesi'nde dükkânları zarar gören 20 esnafımızın tadilat için kullanacağı malzemeleri de alıp teslim ettik. Fedakâr çalışmaları için Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yönetici ve personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

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