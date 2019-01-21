Başkan Gül, CHP'ye minibüs hediye etti

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP Kemer İlçe Başkanlığı'na minibüs hediye etti. Başkan Gül, "Seçimlerden sonra inşallah kendi ilçe binamızı da yaptırarak onun anahtarını da ilçe başkanlığımıza teslim ederiz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, CHP Kemer İlçe Başkanlığı'na seçim çalışmalarında ve daha sonrasında kullanılmak üzere minibüs hibe etti. Eşi Neşe Gül ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Gül, "Yerel seçimler için hazırlık içindeyiz. Partili ayrımı yapmadan Kemer'e en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışını Kemer'de en iyi şekilde hayata geçirme mücadelesi içindeyiz. Kemer Belediyesi sosyal demokrat çizgide sosyal belediyeciliğin hakkını tam olarak vermektedir. Bunun en güzel örneklerinden birini Kemer'de yaşayan yabancı uyruklu bayanlar bana yaşattı. Dünyanın değişik yerlerinden gelip ilçemizde evlenip çoluk çocuk sahibi olmuş yabancı bayanlar 'Belediye başkanımız değişmesin biz çok memnunuz' diyerek sosyal belediyecilik konusundaki başarımız için bizi kutladı. Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizin, gençlerimizin, yaşlılarımızın, hastalarımızın iyi günlerinde, kötü günlerinde yanında oluyoruz. Güler yüzlü belediyecilik anlayışı ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar sandığa gidiyoruz. Kemer'de şu ana kadar tek aday olmaya devam ediyoruz. Bu da Kemer halkının gücünü ve siz partililerimizin gücünü ortaya koyuyor" dedi.

'YENİ İLÇE BİNASI KAZANDIRACAĞIZ'

CHP'lilere destekleri için teşekkür eden Başkan Gül, "Biz sizlere güvendik ve sizlerle beraber yola çıktık. İlçe başkanımız siyasette tecrübeli bir büyüğümüz. Muhabbet içinde bir seçim süreci geçireceğiz. İlçe başkanımız, halka daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bizden bir araba talep etti. Biz de bir arabayı giydirerek hazır hale getirdik. Bu törenle otomobilin anahtarını İlçe Başkanımız Hüsnü Ünal'a teslim ediyoruz. İnşallah seçimlerden sonra partimizin kendi ilçe binasını yaptırarak onun anahtarına da ilçe başkanımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN GÜL'E TEŞEKKÜR

CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal da parti ilçe örgütüne böyle güzel bir araba hediye ettiği için Başkan Mustafa Gül'e teşekkür etti ve arabanın anahtarını tüm partililer adına teslim aldı. Araba teslim töreninin sonunda Başkan Gül, partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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