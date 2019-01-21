Başkan Göven'den Uysal'a ziyaret

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediye Başkanı Yusuf Göven, Ak Parti Kumluca ilçe başkanlığına atanan Erol Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçen cuma günü Ak Parti Genel Merkezinde yapılan mülakat sonucu Kumluca ilçe başkanlığına getirilen Erol Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Göven'e Ak Partili meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Yusuf Göven, "Ak Parti ilçe teşkilatımızın neferlerinden arkadaşımız Erol Uysal, ilçe başkanlığına atanmıştır. Erol Uysal başkanımızla uyumlu şekilde çalışacağıma inanıyorum. Yeni seçilen ilçe başkanımıza elimizden gelen desteği vereceğiz. Birlikte ilçemize hayırlı hizmetler yapacağız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Erol Uysal da Başkan Yusuf Göven'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

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