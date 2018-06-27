Başkan Göven'den öğrencilere moral

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları'nda (KUMBEK) eğitim gören Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencileri ziyaret etti.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, KUMBEK'te eğitim veren öğretmenleri ve eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, hafta sonu girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi moral verdi. Kumluca Halk Eğitimi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen eğitimler çerçevesinde, yaklaşık 310 öğrenci dönem boyunca üniversite hazırlık kursları aldı. Kurslarda 14 öğretmen görev aldı.

Belediye Başkanı Yusuf Göven, "KUMBEK, Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu. Bu kurumda verilen destek kurslarından yöremizdeki 310 öğrenci yararlandı. Ayrıca 14 öğretmenimiz üniversite sınavlarına hazırlanmada öğrencilerimize destek kurslarında kendi başarı ve yeteneklerini sergileme imkânı buldu. Kumluca Belediye Başkan Yardımcımız Süleyman Falay, Sosyal ve Kültür İşler Müdürümüz Süleyman Fethi Örgel ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Yusuf Tekdemir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum" dedi.

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