Başkan Göven'den kesimhane ziyareti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediye Başkanı Yusuf Göven belediye kesimhanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Kumluca-Finike kesimhane işletmesini ziyaret etti. Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy ile kesimhaneyi gezen Başkan Göven, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yusuf Göven, kesimhanede sağlıklı ve hijyenik ortamda kesim yapıldığını belirterek, "Halkımızın sağlıklı ortamlarda kesilmiş et tüketmesi için bu kesimhanemiz çok önem arz ediyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz de sürekli kesimhanemizde denetlemeler yapıyor" dedi.

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