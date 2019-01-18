Başkan Gönenç'e diploma sürprizi

İZMİR'in Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e, 2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen törende, ilkokul diploması verilerek sürpriz yapıldı.

Bergama'daki Bölcek İlkokulu ve Bölcek Ortaokulu'nda, karne dağıtım töreni yapıldı. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, kendisinin de okuduğu eğitim kurumundaki törene katıldı. Okul Müdürü Eyüp Kizir, ilk dönemi değerlendirdi. Kizir konuşmasında ayrıca okul için yaptığı destek ve katkılardan dolayı Gönenç'e teşekkür etti. Daha sonrada Başkan Gönenç'e, ilkokul diplomasının çerçevelenmiş halini armağan ederek sürpriz yaptı. İlkokul diplomasını alan ve duygulandığı görülen Gönenç, "Ben 5 yıl eski okulda okudum ve buradan mezun oldum. Birçok arkadaşım burada yaşıyor. Ve hatta çocukları bu okulda okuyor. İlkokul numaramı hatırlıyorum. Bu diplomada da yazıyor 309. Bu sürpriz karşısında çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, karneleri dağıtıldı. Daha sonra okulun halk oyunları gösteri yaptı. Törene katılanların beğeniyle izlediği gösterinin ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.

BERGAMA (İzmir), ()

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