Başkan Gökmenoğlu güven tazeledi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA Barosu'nun olağan genel kurulunda mevcut başkan Gökmen Gökmenoğlu, 5. kez seçildi.

Isparta Barosu'nun olağan genel kurulu, baro hizmet binasında gerçekleştirildi. Çok sayıda üyenin katıldığı genel kurulda mevcut Başkan Gökmen Gökmenoğlu, güven tazeleyerek, 5. kez seçildi.

Başkan Gökmen Gökmenoğlu, Isparta Barosu'nun başkanı olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Güçlü bir baroyu teslim aldıklarını ve gücüne güç katmaya çalıştıklarını belirten Gökmenoğlu, "Savunma hakkımızdan hiç vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçeceğimizi kimse zannetmesin" dedi.

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