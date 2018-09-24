Başkan Gökhan, yangında evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yaklaşık bir ay önce eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Gökhan, evleri zarar gören vatandaşların taleplerini dinledi.

Çanakkale’de geçtiğimiz 19 Ağustos günü Cevatpaşa Mahallesi'ndeki eski hastane binasının çevresinde otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle 1.5 saatte kontrol altına alınabilmişti. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında, 2 binanın çatısı tamamen yanmış, 3'ü ağır, 2'si az olmak üzere 5 ev ile birlikte eşyalar zarar görmüştü. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bölgede incelemelerde bulundu. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ilettieği vatandaşların zarar gören evleriyle ilgili taleplerini dinledi.

ÇANAKKALE, ()

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