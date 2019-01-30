Başkan Gökhan, tatlı su çeşmesinde incelemede bulundu

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Barbaros Mahallesi Anafartalar Camii yanında bulunan tatlı su çeşmesinde incelemede bulundu.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin ve Tatlı Sular Başkanı Ramazan Demircan ile birlikte vatandaşlardan gelen talep üzerine Anafartalar Camii yanındaki tatlı su çeşmesinde incelemede bulunan Başkan Gökhan, teknik ekipten sorunun çözümü hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Gökhan, bir araya geldiği mahalle sakinleriyle sohbet etti. Tatlı su çeşmesindeki sorunun çözümü ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.

ÇANAKKALE, ()

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