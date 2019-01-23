Başkan Gökhan, pazaryerinde vatandaşlara bez çanta dağıttı

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlara, plastik poşetlerin yerine kullanmaları için bez çanta dağıttı.

Çanakkale Belediyesi tarafından, çevre ve doğaya saygı kapsamında plastik poşetlerin kullanımını en aza indirmeye yönelik farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan doğa dostu bez çantalar, pazar yerinde vatandaşlara dağıtıldı. Bez çanta dağıtma etkinliğine, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da katıldı. Vatandaşlara dağıtılan bez çantaların üzerinde, "Dünyanın Onu Düşünmemize İhtiyacı Var" ve "Yeşil Bir Gelecek İçin Plastik Poşet Kullanmıyoruz" mesajları yer aldı.

Bu kampanya'nın bir süredir planlandığını ve çantaların hazırlandığını belirten Başkan Gökhan, "Ülke genelinde de naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik bir kampanya başlayınca bizim düşüncemizle denk geldi. Bez çantalarımızın yanında file de yaptırıyoruz. Fevzipaşa’daki kadınlarımız file çantalar örüyor. Hem onlara bir gelir oluyor, hem de çevre konusunda bir bilinç oluşturuluyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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