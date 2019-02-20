Başkan Gökhan devam eden projeleri inceledi

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, vatandaşların sosyal ve kent yaşamlarına katkı sunacak yapımı devam eden projeleri inceledi.

Çanakkale Belediyesi tarafından yapımı devam eden Barbaros Kreşi, Barış Kordonu'nun uzatılması, Teknik Hizmetler Kampüsü'nün yanı sıra kısa bir süre önce hizmete açılan Hal binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Ülgür Gökhan ilk olarak, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Barbaros Kreşinde incelemelerde bulundu. Ardından Barış Kordonu'nun uzatılması çalışmalarını da yerinde inceleyen Gökhan, teknik ekipten bilgi aldı. Yeni Kordonun bittiği yerden, Kıyı AVM alanına kadar toplam 17 bin 850 metrekare ve 783 metre sahil bandını kapsayan projenin inşaat aşamasında yürütülen çalışmalar sonrasında kaba inşaatı tamamlandı. Çalışmalarda, yüzde 58'lik ilerleme kaydedildi. İnşaat aşamasında projenin bitiş süresini kısa tutmak adına altyapı, elektrik işleri, altyapı çalışmaları, peyzaj işleri ve mimari imalatlar aynı anda yürütülürken, yaklaşık olarak altyapı imalatlarının yüzde 80'i, mimari imalatların yüzde 55'i, Peyzaj imalatlarının yüzde 30'u tamamlandı. Proje kapsamında Kordon boyunca yürüyüş yolu granit plak taşı ve meydanlarda bulunan mermer taşları, yürüyüş yolu dışında görme engelli takip taşlarının döşenmesi ve bisiklet yolu betonunun dökülmesi çalışmalarına devam ediliyor. Yerinde imal edilecek şekilde tasarlanan oturma banklarının üretimine ise taş döşeme işlerinin tamamlandığı yerlerde başlanacak.

Gökhan, Barış Kordonu'ndaki incelemesi sonrası yapımı devam eden Teknik Hizmetler Kampüsü alanına geçti. Çanakkale Belediyesinin Temizlik İşleri Kampüs Alanı, ÇAKAB, Makine İkmal Kampüs Alanı gibi bölümler ile çeşitli teknik birimlerin çalışma ve depo alanlarını içeren kampüs alanında inceleme yapan Başkan Gökhan, kısa bir süre önce hizmete giren hal binasında esnaflarla bir araya geldi. Gökhan'ın teknik inceleme gezisi haldeki çalışmalarla ilgili bilgi almasıyla sona erdi.

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