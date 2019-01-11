Başkan Gökhan, basın mensuplarının gününü kutladı

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğe Başkan Gökhan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Gökhan, sadece 10 Ocak'ın değil, yılın her gününün Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu belirterek, “Çünkü gazeteciler her gün çalışıyor. Yoğun bir mesai ve riskli bir iş yapıyorlar” dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından geleneksel olarak her yıl bir gazeteciye hediye ettiği kol saatini bu yıl, 'Burası Çanakkale' adlı internet sitesi sahibi, duayen gazeteci Nejat Tabak'a hediye etti.

Başkan Gökhan ve basın mensupları, Çanakkale basınına uzun yıllar emek vermiş ve hayatını kaybetmiş gazetecilerin mezarlarını da ziyaret etti. Mezarlığa yapılan ziyaretler ile vefat eden gazeteciler Turhan Narler, Yaşar Türe, Orhan Mutay ve Mehmet Cantürk dualarla anıldı.

ÇANAKKALE, ()

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