Başkan Gökhan, Barbaros Kreşi'nde incelemelerde bulundu

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Barbaros Kreşinde incemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi tarafından kent genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla teknik gezi incelemelerine devam ediyor. Başkan Gökhan, teknik inceleme gezileri kapsamında yapımı büyük ölçüde tamamlanan Barbaros Kreşinde incelemelerde bulundu. Gökhan, teknik ekip ile birlikte binanın son durumu ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından Barbaros Kreşi'nin yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Başkan Gökhan, "Bir ay içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Artık son rötuşlar yapılıyor. Hava şartları daha uygun olursa daha hızlı ilerleyecek. Ama hava şartları hızımızı biraz yavaşlatıyor. Şu anda tamamlanmış bir odamızdayız. Diğer odalarımız da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki ayın ortalarında kreşimizi faaliyete geçireceğiz" dedi.

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