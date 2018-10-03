Başkan Gençer: Denizimizi hep birlikte korumaya kararlıyız

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ekim ayı belediye meclis toplantısında konuşan CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçe sahillerinde yapılmak istenen maden arama çalışmalarına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, bugün Altınova Mahallesi'nde yapıldı. Meclis toplantısında Ayvalık sahillerinde yapılmak istenenen maden arama çalışmaları ele alındı. Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bölgede dönüşü olmayan çevre yıkımlarına sebep olacak projeler istemediklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır Altınova Mahallesi sahillerinde maden arama çalışmaları için girişimler olduğunu belirten Başkan Gençer, "Tüm platformlarda mücadele etmemize rağmen ÇED sürecine kadar geldi. Nedeni belli olmayan bir araştırma olarak görüyorum. Türkiye’nin her tarafında demir madeni bol miktarda varken böyle bir sahilde, böyle bir yöntemle demir madeni aranmak istenmesinin nedenini anlamış değilim. Bu konuda birçok uzmanla görüştüm. Altınova sahili ile Sarımsaklı sahilinin yarısını etkileyen bu araştırma izninin arkasında ne olduğunu bilmiyorum. Bunu sadece demir madeni arayışı olarak görmüyorum. Bu kadar ısrarcı olunmasının sebebini anlayabilmiş değilim” dedi.

Meclis, Altınova'daki çevrecilerin maden arama çalışmalarına karşı yaptıkları çalışmaların yeraldığı dilekçenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirilmesi ve madeni durdurmak için etkili önlemlerin alınması taleplerini oy birliğiyle kabul etti.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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