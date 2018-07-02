Başkan Genç: Samsun'u temsil ediyoruz

SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik ilçe Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun Canik Bayan Basketbol Takımı'nın, şehri Süper Lig'de temsil ettiğini belirterek, Samsun’un tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.

Samsun Canik Belediyespor Kulübü’nün yeni yönetimi Canik Belediye Başkanı Osman Genç’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ekrem Altan ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Genç, Kulüp bünyesindeki Canik Bayan Basketbol Takımı'nın şehrin tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Genç, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da yeni yönetimle birlikte yeni başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Canik’in artık sporda marka olduğunu belirten Başkan Genç, "Şehrimizin en önemli markalarından olan Samsunspor inşallah yeni yönetimle en kısa zamanda Süper Lig’e çıkacaktır. Biz istiyoruz ki şehrimizin üst liglerinde bir çok takımı olsun. İnşallah Samsunspor’umuz da layık olduğu yere çıkacaktır. Samsun Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımımız da bu şehrin önemli bir değeridir, şehrimizin dışa, dünyaya açılan yüzüdür.Samsun'u en üst ligde 7 yıldır başarıyla temsil eden takımımız, şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmaktadır" dedi.

Canik Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat kadar spora da önem verdiklerini belirten Başkan Genç, "Samsun Canik Bayan Basketbol Takımımız gençler için, özellikle genç kızlarımız için model oluyor. Yüzlerce genç kızımız Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkez'inde baskete yazılıyor. Bu bakımdan ayrı bir onur ve mutluluk yaşıyoruz. İnanıyorum ki önümüzde ki sezon da takımımız önemli başarılara imza atacaktır. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kulübün yeni başkanı Ekrem Altan da, yönetim olarak sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyerek "Bu bir bayrak yarışıdır. Samsun’u temsil eden takımımız inşallah daha önemli başarılar elde edecektir. Yeni sezon çalışmalarına başladık. Öncelikle antrenörü belirleyip, ardından oyuncu alma çalışmalarına başlayacağız. Önceki yönetimimize bugüne kadar yaptıkları önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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