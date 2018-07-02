Başkan Genç: Samsun ortak paydamız

SAMSUN, () - SAMSUN 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ağırlayan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Samsun bizim ortak paydamız ve şehrimizi geleceğe birlikte taşıyacağız" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, Canik Belediye Başkanı Osman Genç'i makamında ziyaret etti. Çakır ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Başkan Genç, Samsun'un, bu şehirde yaşayan herkesin ortak paydası olduğunu belirtti. Basının şehrin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Genç, Samsun'u daha ileri taşıma noktasında her kesin fikrine önem verdiklerini söyledi.

Cemiyetin yeni yönetimine başarı dileyen Başkan Genç, "Şehrimizi daha ileriye götürmek için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, basını, yani şehrin dinamikleri olarak hep birlikte ortak akılla çalışmalıyız. Bu noktada sivil toplum örgütlerimizi önemsiyorum. Samsun hepimizin ortak paydası. Bu nedenle şehrimizin daha da büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için el ele, omuz omuza hareket etmeliyiz" dedi.

Şehrin ancak birlikte hareket edilmesiyle ileriye taşınacağını söyleyen Başkan Genç, "Ne kadar çok birlikte fikir ve projelerimizi paylaşıp, ortak hareket edersek o kadar çok yol kat ederiz. Dolayısıyla basınımızın önerileri, fikirleri, yapıcı eleştirileri bizler için çok önemli. Şehrimizi geleceğe taşırken bu doğrultuda basınımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Bu tür birliktelikleri yaşadığımız şehrimizi ortak akılla yönetme ve fikir alış verişi açısından oldukça önemsiyorum" diye konuştu.

Samsun'un önemli bir şehir olduğunu belirten Başkan Genç, "Samsun bizim evimiz. Samsun bizim ortak paydamız ve dolayısıyla şehrimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. Bugün dünyada şehirler yarışıyor. Dolayısıyla marka şehir olmamız konusunda basınımıza da önemli görevler düşüyor. Şehrimizi hedeflerine ulaştırabilmemiz için en büyük ihtiyacımız birlikteliktir. Çünkü birlikten kuvvet doğar. İnşallah şehrin dinamikleri olarak el birliğiyle Samsun'umuz çok daha iyi yerlere gelecektir" şeklinde konuştu. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da, Samsun basını olarak şehrin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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