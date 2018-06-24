Başkan Genç oyunu kullandı

ANTALYA, () - DÖŞEMEALTI Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu kullandı.

Döşemealtı'nda 41 bin 987 seçmen için okullarda 131 sandık kuruldu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç okulları gezerek sandık kurulu başkanlarına ve görevlilerine kolaylıklar diledi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Genç daha sonra oy kullanacağı Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. 1008 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Genç, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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