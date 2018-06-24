Başkan Genç, oyunu kullandı

SAMSUN, () - OYUNU Hasköy Cumhuriyet İlkokulu'nda kullanan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Türkiye’mizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini hep birlikte oyladık. İnşallah neticeler memleketimiz için hayırlı olur" dedi.

Oy verme işlemini gerçekleştirmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte Hasköy Cumhuriyet İlkokulu’na giden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, sohbet ettiği vatandaşlara oylarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra seçmen kağıdıyla birlikte oyunu kullanmak üzere 1101 nolu sandık başına giden Başkan Genç, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra oy verme işlemini gerçekleştirdi.

İSTİKRARIN DEVAMI İÇİN

Türkiye’de siyasi istikrarın sürmesinden yana oyunu kullandığını ifade eden Başkan Genç, "İstikrar için, geleceğimiz için oyumuzu kullandık. Aziz milletimiz de iradesini sandığa yansıtacaktır. İnşallah Türkiye son 16 yılda yakaladığı siyasi istikrarı ve ekonomik kalkınma hamlesini bu seçimlerle birlikte artan bir şekilde devam ettirecektir. Yatırım hamlesinin ve ekonomik kalkınmanın sürmesinin yolu siyasi istikrarın devam etmesine bağlıdır" dedi.



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