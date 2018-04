Başkan Genç, gazetecilerle buluştu

SAMSUN,() - BELÇİKA'nın Başkenti Brüksel'de "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülünü alan Başkan Osman Genç, basın mensupları ile buluştu. Roman vatandaşları şehrin zenginliği olarak gördüklerini belirten Genç, ötekileştirmeden eşit hizmet ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülünü almak için gittiği Belçika'nın Başkenti Brüksel'den dönmesinin ardından basın mensupları ile biraraya geldi. Canik Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluşan Genç, En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünü almalarındaki temel sebebin, ödül almak gayesiyle değil, eşit hizmet anlayışla hareket etmeleri olduğunu söyledi.

'FRANSIZ KALMADIK'

Uluslararası çapta bir ödüle layık görülmelerinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Başkan Genç, "Şehrimizde yaşayan her insanımızın her birini ayrı ayrı seviyoruz. Yaşam biçimimiz, dünya görüşümüz birbirinden farklı olabilir, isimlerimiz, renklerimiz, inançlarımız her ne olursa olsun, bizler birlikte güzeliz. Roman kardeşlerimizi her zaman şehrimizin zenginliği olarak gördük. Onlara karşı asla Fransız kalmadık. Bu yönde eşit hizmet anlayışla hareket ettik. Bu anlayışla gerek Yavuzselim Mahallemizde, gerekse 200 Evler Mahallemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ DÖNÜŞÜM'

Roman vatandaşları geçmişte olduğu gibi asla ötekileştirmediklerini belirten Genç, "Roman vatandaşlarımız için çok önemli çalışmalar yaptık. Her mahallemize ne yaptıysak, aynısını bu kardeşlerimiz için de yaptık. Altyapı, kentsel dönüşüm, kültür merkezi, hanım konağı, spor tesisleri, cami ve okul düzenlemeleri gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde ne varsa Yavuzselim ve 200 Evler Mahallelerimizde de var. Yavuzselim ve 200 Evler Mahallesi'nde çok yönlü bir dönüşüme imza attık. Bu mahallelerde sadece fiziki olarak değil, sosyal ve kültürel dönüşüm de gerçekleştirdik" diye konuştu.

‘FİZİKİ VE KÜLTÜREL HİZMET’

Hükümetin başlattığı Roman Açılımı'nı ilçelerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Genç, "Fiziki anlamda Güzel Evim Mutlu Geleceğim projesini uyguladık ve yorgun, eski binaları yeniledik.

Sokaklarımızı parke taşla döşedik ve kaldırımlarımızı yaptık. Elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandı. Yavuzselim Mahallesi'nde içerisinde çok amaçlı salon, konferans salonu, aile okulu, kurs atölyeleri, sıbyan okulu, müzik okulu gibi pek çok kültür, sanat bölümü bulunan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ni yaptık. Ayrıca Roman vatandaşlarımıza yönelik eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler ile programlar gerçekleştiriyoruz. Mesela İnsana Değer, Geleceğe Değer projesi ile 2 ayrı çalıştay düzenledik. Roman çocuklarımızı Çanakkale'ye gönderdik" şeklinde konuştu.

'ÖDÜL ALMAK İÇİN YAPMADIK'

Geçmişte hep suistimal ve ihmal edilen Roman vatandaşlara eşit hizmet ettiklerine vurgun yapan Başkan Genç, "Hizmetlerin hiç birisini ödül almak için yapmadık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda uluslararası alanda bir ödüle layık görülmek bizleri elbette onurlandırmıştır. Ödülümüzü Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törenle aldık. Orada dünyanın pek çok yerinden gelen Roman insanlar vardı. Gördük ki, gerçekten biz çok büyük hizmetler gerçekleştirmişiz. Bu ödülün akabinde sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'de gerçekleştirdiği Büyük Roman Buluşması etkinliğine katıldık. Aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç ayrıca, basın toplantısı çerçevesinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Haftalık İstişare Toplantısı’nın ardından gerçekleştirilen toplantıya Başkan Genç’in yanısıra Başkan Yardımcısı Alican Usta ve birim müdürleri de katıldı.

FOTOĞRAFLI