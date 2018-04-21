Başkan Genç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahaya indi

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, () – TÜRKİYE’de erken seçim kararının alınmasının ardından Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahaya indi. Vatandaşlarla buluşan Başkan Genç, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için startı şimdiden verdi. Seçimlere 64 gün kala sahaya inen Başkan Genç, Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Çay ocağı ve kahvehanelerde biraraya geldiği vatandaşlara 24 Haziran seçiminin önemini anlatan Başkan Genç, Türkiye’nin her alanda istikrarının devamı ve yeni sistemin başlangıcı için bu seçimin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

SIRADAN SEÇİM DEĞİL

Türk halkının 24 Haziran’da ülkenin geleceğine oy vereceğini belirten Başkan Genç, "İnanıyorum ki aziz milletimiz Cumhurun başı sayın Cumhurbaşkanımızı sandıktan daha güçlenerek çıkaracaktır. 24 Haziran sıradan bir seçim değildir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Bugün yanı başımızda Suriye’de yaşananları doğru okuduğumuzda bu seçimin önemi daha iyi anlaşılır. Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen iç ve dış şer odakları, bugün ülkemizi zayıflatmanın hesaplarını yapmaktadır. Bunu hangi partiden olursa olsun tüm halkımız çok iyi algılamalıdır” dedi.

GÜÇLÜ BİR CEVAP VERELİM

Türkiye’nin son 16 yılda AK Parti hükümetleriyle her alanda müthiş bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Başkan Genç, "Bugün 3’üncü havaalanının, 3’üncü köprünün yapılmasını istemeyenlerin, ülkemizdeki gelişimi ve istikrarı engellemek istediği ortada. İnşallah 24 Haziran’dan sonra yeni sistemle istikrarlı bir şekilde ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha kolay ulaşacaktır. MHP ile yapılan Cumhur ittifakı ile seçimden güçlü bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bu seçim partiler arası bir seçim değildir. Benim tüm halkımıza çağrım, gelin oylarımızı bölmeyelim ve Türkiye düşmanlarına sandıkta güçlü bir cevap verelim" diye konuştu.

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