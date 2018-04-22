Başkan Genç:  23 Nisan gurur günü

SAMSUN, () – SAMSUN’un Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu minik öğrencilere devretti.

Canik Belediyesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Merkezinde bulunan Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Canik Belediye Başkanı Osman Genç'i ziyaret etti. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Genç, koltuğunu Sıbyan Sınıfı öğrencileri Sümeyye uysal ve Ahmet Coşkun’a devretti. Temsili Başkanlar, birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

Miniklerle sohbet eden Başkan Osman Genç, "23 Nisan hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda, bu bayramı çocuklara armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Osman Genç, minik misafirlerine oyuncak hediye etti.

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