Başkan Fadıloğlu, yetimlere ve yaşlı kadına ziyaret

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Güzelyurt Mahallesi’nde ikamet eden 2 aileye misafir oldu. Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Güzelyurt Mahallesi’nde 3 yıl önce eşini kaybeden ve 6 çocuğu ile birlikte yaşayan Fatma Yılmaz’ı evinde ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler sundu. Başkan Fadıloğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden 75 yaşındaki Emine Çetin’in evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün akşam Fatma hanımın evine misafir olduk. Allah razı olsun; evini, sofrasını açtı bize. 6 yavrumuzla beraber onlarla sohbet ediyoruz. Tabi hepsini tebrik ediyorum, hepsi pırıl pırıl okula giden çocuklarımız ve onların eğitimleriyle ilgilenen bir anne. Amacımız da zaten bu yavrularımızın vatana ve millete hayırlı evlat olmaları. İnşallah eğitimlerini güzel bir şekilde tamamlayacaklar. Öncelikli olarak ailelerine, devletimize, milletimize faydalı insanlar olacaklar. Çocuklarımızın başarısı bizim mutluluğumuzdur. Ben buradan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Hem çocuklarımızla hem de anneleriyle irtibatlarının devamı noktasında ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onlar adına yapılabilecek her türlü sosyal etkinlikte beraber oluyoruz. İnşallah bu yavrularımızın başarısını görürsek, amacımıza ulaşmış olacağız. Ben tekrar Fatma hanımın şahsında hepsini kutluyorum. Her zaman başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Yılmaz, “Şehitkamil Belediyemizin bizler için yapmış olduğu Merhamet Eli projesi gerçekten çok güzel bir proje. Ben ve çocuklarım bu projeden faydalanıyoruz. Çok güzel destekleri oluyor, en iyi şekilde faydalanıyoruz. Birlikte engelleri aşmaya çalışıyoruz. Kendimizi orada daha iyi hissediyoruz. Eskiden evde içimize kapanık halde yaşıyorduk, şimdi ise belediyemizin ve hocalarımızın sayesinde ben ve çocuklarım hayata daha olumlu yönde bakıyoruz. Çocuklarımıza yönelik yapılan etkinliklerle çocuklarım hayata bakış açısı daha çok değişti. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bugün de bizleri evimizde ziyaret etti. Gerçekten çok mutlu olduk. Başkanımızın bize ilgi gösterip evimize gelmesi, çocuklarımla yakından ilgilenmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımızın ve ekibinin bizler için yaptığı her türlü fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

