Başkan Fadıloğlu, yetim ve yaşlıları yalnız bırakmıyor

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi Emine Geliş ve 71 yaşındaki yalnız yaşayan Bessi Polat’ın evine konuk oldu. Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özellikle yetim çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2 ailenin misafiri oldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Göllüce Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Bessi Polat’ın evini ziyaret etti. Bessi Polat ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmeti projesinden memnun olduğunu dile getiren Bessi Polat, Başkan Fadıloğlu’na ve ekibine hayır duasında bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyarettin ardından Başkan Fadıloğlu, daha sonra Burak Mahallesi’nde ikamet eden ve eşini 5 yıl önce kaybeden iki çocuk annesi Emine Geliş’in evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. İstek ve sıkıntılarını Başkan Fadıloğlu’na anlatan Emine Geliş, Şehitkamil Belediyesinin ‘Merhamet Eli’ projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla çeşitli hediyeler verdi.

AİLELERİMİZLE BERABER OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün bizi evinde ağırlayan Emine hanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Elif ve Berat ile de beraberiz. Rabbim, her zaman evlerini şen etsin, sağlık sıhhat ve afiyet versin. İmkanlar dahilinde ailelerimizle beraber olmaya gayret gösteriyoruz, ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de burada hem yavrularımızla sohbet ettik hem de Emine Hanım ile sohbet etme imkanı bulduk. Ben bizi evinde misafir ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKANIMIZDAN HER ZAMAN RAZIYIZ, RABBİM DE KENDİSİNDEN RAZI OLSUN

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emine Geliş, “Bugün Başkanımızın evimizi ziyaret etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duydum. Biz Başkanımızdan her zaman razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun. Başkanımızın bizler için açmış olduğu Merhamet Eli projesi gerçekten benim ve çocuklarım için çok yararlı bir proje. Her zaman orada hem maddi hem manevi destek alabiliyoruz. Hocalarımız bizlerle yakından ilgileniyorlar, her türlü sıkıntımızı gideriyorlar. Kendimizi orada çok rahat hissediyoruz. Böyle bir hizmeti sunan Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

