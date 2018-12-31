Başkan Fadıloğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında beklentilerini ve temennilerini dile getirdi. 2019’un hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Umutla ve heyecanla yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılın milletimize ve tüm dünyaya; barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ve Türkiye’de 2018 yılında önemli gelişmeler yaşandı. 2018 yılında Türkiye’nin uluslararası önemi ve etkisi daha da arttı. Dolayısıyla bugün; ekonomisi, gerçekleştirdiği dönüşümler, ileri standartlar, demokratik rejimi, uluslararası alandaki aktif ve yapıcı tutumu, gücü ile siyasi değeri artan; dünyanın parlayan yıldızı olarak gösterilen bir ülkede yaşamanın haklı gururu içindeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması, büyük hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesinde en önemli etkendir. Bütün kurumlarımız Türkiye’nin daha da gelişmesi için işbirliği içinde hareket ediyor. Çok çalışırsak ve başaracağımıza inanırsak ulaşamayacağımız hedef olamaz. Önümüzdeki yıllarda, ülkemizin daha güzel başarılara imza attığına şahit olacağız. Millet olarak bunun haklı gururunu hep beraber yaşayacağız. Şehitkamil Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma gayretiyle vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak radikal kararlar doğrultusunda uyguladığımız sürdürülebilir projelerle ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. 2019 yılında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yeni bir yılla birlikte barışın, huzurun ve güvenin egemen olması, karşılıklı saygı, anlayış ve hoşgörünün düşmanlıklara, nefrete ve önyargılara galip gelmesini umut ediyorum. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmak dileğiyle siz değerli halkımızın yeni yılını yürekten tebrik ediyorum."

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